Новости

Новости

19 января, 16:53

Наука

Ученые заявили о затишье перед магнитной бурей на Земле

Фото: depositphotos/KrisCole

Геомагнитная активность и солнечный ветер стали слабее перед сильной магнитной бурей 20 января. Об этом лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила в телеграм-канале.

"Все затихает перед бурей. Все, теперь уже можно только ждать!" – говорится в публикации.

К посту прикрепили графики геомагнитной активности и скорости солнечного ветра. По ним видно, что параметры постепенно снижаются.

Помимо этого, ученые опубликовали график прогнозируемых магнитных бурь, согласно которому магнитосфера Земли перейдет с наступлением 20 января из спокойного в возбужденное состояние, а к 03:00 дойдет до слабой магнитной бури.

В период с 09:00 до 12:00 ожидается достижение максимального значения G4, после чего буря ослабнет, а затем опять усилится, но не до такого уровня. Постепенно ослабевать она будет до утра 21 января. Окончательно магнитосфера планеты успокоится к полудню того же дня.

Из-за сильных геомагнитных возмущений жители столичного региона смогут увидеть полярные сияния в ночь на 21-е число. По прогнозам, выброшенное Солнцем облако плазмы дойдет до Земли 20 января.

Первую в этом году вспышку класса Х1.95 на звезде зарегистрировали 18 января. Более сильное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября 2025 года.

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

