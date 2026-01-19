Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 10:06

Наука

Москвичи смогут увидеть полярные сияния в ночь на 21 января

Фото: depositphotos/kotomiti

Жители Московского региона смогут увидеть полярные сияния в ночь на 21 января. Они появятся из-за сильных геомагнитных возмущений, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вчерашние ранние данные с коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO – произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. <…> Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4", – указали ученые.

При этом вероятность магнитных бурь высшего уровня специалисты оценили в 10%. По прогнозам, облако плазмы, выброшенное Солнцем, придет к планете 20 января.

"Предварительное время прихода плазменного облака – полдень по московскому времени", – уточнили эксперты.

18 января на Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку высшего класса мощности X. Она произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле.

Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивалась как X1.95. Более сильное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.

Жители столичного региона смогут увидеть парад планет в феврале

Читайте также


наука

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика