Москвичи смогут увидеть полярные сияния в ночь на 21 января

Фото: depositphotos/kotomiti

Жители Московского региона смогут увидеть полярные сияния в ночь на 21 января. Они появятся из-за сильных геомагнитных возмущений, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вчерашние ранние данные с коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO – произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. <…> Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4", – указали ученые.

При этом вероятность магнитных бурь высшего уровня специалисты оценили в 10%. По прогнозам, облако плазмы, выброшенное Солнцем, придет к планете 20 января.

"Предварительное время прихода плазменного облака – полдень по московскому времени", – уточнили эксперты.

18 января на Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку высшего класса мощности X. Она произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле.

Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивалась как X1.95. Более сильное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.