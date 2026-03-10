Цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов

Фото: depositphotos/carloscastilla

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае этого года опустилась ниже 90 долларов за баррель спустя сутки после резкого скачка цен. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 02:00 по московскому времени, стоимость Brent снизилась до 89,79 доллара за баррель. По данным Bloomberg, резкое падение цен на нефть произошло вскоре после сообщений о телефонных переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Лидеры государств провели телефонный разговор вечером 9 марта. Трамп позвонил российскому президенту для обсуждения текущей международной обстановки. Главный акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном, а также на переговорах по украинскому урегулированию.

Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо. Он выразил уверенность, что Москва готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Американские власти также приняли решение отменить часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран для контроля цен. О каких именно государствах идет речь – пока не уточнялось.