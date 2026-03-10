США снимут санкции с нефтяной отрасли некоторых стран для контроля цен

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Американские власти отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран для контроля цен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штате Флорида.

"Мы ввели санкции в отношении ряда стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация (с ценами на рынке. – Прим. ред.) не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать", – отметил глава Белого дома.

Трамп не уточнил, у каких именно государств рестрикции будут отменены.

По данным СМИ, нефтяная отрасль столкнулась с одним из самых сложных кризисов в истории. Многие государства на Ближнем Востоке уменьшают добычу или закрывают месторождения. Также приостановилось судоходство через Ормузский пролив, который являлся основным путем для поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила более 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года.

Владимир Путин отмечал, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам российского президента, данный конфликт подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.