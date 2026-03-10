Один человек погиб в результате удара Ирана по Бахрейну

Фото: depositphotos/philipus

Один человек погиб в результате удара Ирана по территории Бахрейна. Об этом сообщает министерство внутренних дел королевства на своей странице в соцсети X.

Удар был нанесен по жилому дому в Манаме. В результате произошедшего также пострадали несколько человек, их состояние в данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что Израиль приступил к очередной масштабной серии авиаударов по военным объектам на территории Тегерана. В свою очередь, иранские войска также запустили ракеты в направлении израильской территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.