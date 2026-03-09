Мороз в Московском регионе ночью окрепнет до минус 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Температура в Московском регионе может достигнуть минус 10 градусов в ночь на вторник, 10 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Температура воздуха составит в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов, на востоке Подмосковья – до минус 10 градусов", – сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам, на фоне облачности с прояснениями также не исключены небольшие осадки.

При этом в ночь на 9 марта столбики термометров в районе поселка Черусти опускались до минус 16,9 градуса. В центре столицы метеостанция у гостиницы "Балчуг" зафиксировала минимальную температуру минус 6 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что метеорологическая весна начнется в Москве со вторника. В это время воздух прогреется до плюс 8 градусов, произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.

Вместе с тем снегопады могут возвращаться в столицу до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.