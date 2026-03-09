Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 17:45

Политика

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Фото: ТАСС/Zuma

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на своей странице в соцсети Х, что страна потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН на фоне ЧП в Ливане.

Барро указал, что Париж в связи с произошедшим выделил 6 миллионов евро на экстренную помощь для работающих в стране гуманитарных организаций и открыл фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний. Помимо этого, будет подготовлена 20-тонная партия гумпомощи для Ливана.

Кроме того, Франция проводит переговоры с израильскими и ливанскими властями, чтобы исключить погружение Ливана в хаос, обеспечить режим прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболла".

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также атаку на Израиль начала "Хезболла". В ответ еврейское государство провело серию ударов по Ливану и городу Бейруту в частности. Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика