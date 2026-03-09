Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Фото: ТАСС/Zuma

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на своей странице в соцсети Х, что страна потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН на фоне ЧП в Ливане.

Барро указал, что Париж в связи с произошедшим выделил 6 миллионов евро на экстренную помощь для работающих в стране гуманитарных организаций и открыл фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний. Помимо этого, будет подготовлена 20-тонная партия гумпомощи для Ливана.

Кроме того, Франция проводит переговоры с израильскими и ливанскими властями, чтобы исключить погружение Ливана в хаос, обеспечить режим прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболла".

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также атаку на Израиль начала "Хезболла". В ответ еврейское государство провело серию ударов по Ливану и городу Бейруту в частности. Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия.

