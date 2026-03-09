Форма поиска по сайту

09 марта, 17:52

Происшествия

Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане выросло до 11

Фото: телеграм-канал 112 AQMOLA

Число погибших при взрыве газа в кафе Щучинска на севере Казахстана увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области.

Уточняется, что 8 марта скончался пациент в реанимации стационара "Авиценна-Бурабай", а 9 марта – пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице города Кокшетау.

Власти Казахстана заявили, что выплатят семьям погибших по 4 тысячи долларов, пострадавшим – по 2 тысячи долларов. Также родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты.

Взрыв газа и пожар в кафе Казахстана произошли в ночь на 27 февраля. Заведение было пристроено к пятиэтажному жилому дому, пожарные вынесли из здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

До этого три человека погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в муниципалитете Эль-Баррио-де-ла-Соледад на юге Мексики.

Читайте также


происшествияза рубежом

