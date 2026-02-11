Три человека погибли в результате взрыва в Мексике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три человека погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в муниципалитете Эль-Баррио-де-ла-Соледад на юге Мексики. Об этом сообщил губернатор Саломон Хара Крус.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что к месту ЧП уже прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на биотехнологическом заводе на севере Китая погибли восемь человек. К расследованию причин ЧП приступила специально созданная рабочая группа. Проведено задержание юридического представителя компании-владельца завода.

До этого мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите. На предприятии взорвался бензиновый резервуар. Погибших и пострадавших не выявили.