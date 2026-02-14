Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла.

Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла. На втором месте оказался японец Юма Кагияма с 280,06 балла, а на третьем – его соотечественник Сюн Сато с 274,90 балла.

Представитель США Илья Малинин, лидировавший в зачете по итогам короткой программы, занял восьмое место с 264,49 балла.

Гуменник занимал 12-е место после проката короткой программы, набрав 86,72 балла. В произвольной программе россиянину удалось набрать 184,49 балла.

Во время своего выступления фигурист исполнил пять прыжков в четыре оборота – флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов – в каскаде с тройным тулупом и в секвенции с двумя двойными акселями, а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.