Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российский лыжник Савелий Коростелев стал 15-м в раздельной гонке свободным стилем на 10 километров, которая проводилась на Играх-2026 в Италии.

Первое место в гонке занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который преодолел весь маршрут за 20 минут 36,2 секунды. Вслед за ним в турнирной таблице расположился француз Матис Делож. Он отстал от лидера на 4,9 секунды.

Замкнул тройку норвежец Эйнар Хедегарт, который отстал от первого места на 14 секунд. 22-летний россиянин финишировал с отставанием от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

Ранее лыжники Дарья Непряева и Коростелев не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на Играх-2026 в Италии. Россиянка не попала в топ-30 спортсменов, которые будут выступать в четвертьфинале, заняв 36-ю позицию. Ее отставание от шведской лыжницы Линн Сван, которая заняла первое место, составило 15,39 секунды.

Коростелев, который начинал соревноваться под 38-м номером, завершил квалификацию с результатом 3 минуты 19,88 секунды. Это не позволило и ему попасть в топ-30.

