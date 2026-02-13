Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 15:12

Спорт

Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российский лыжник Савелий Коростелев стал 15-м в раздельной гонке свободным стилем на 10 километров, которая проводилась на Играх-2026 в Италии.

Первое место в гонке занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который преодолел весь маршрут за 20 минут 36,2 секунды. Вслед за ним в турнирной таблице расположился француз Матис Делож. Он отстал от лидера на 4,9 секунды.

Замкнул тройку норвежец Эйнар Хедегарт, который отстал от первого места на 14 секунд. 22-летний россиянин финишировал с отставанием от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

Ранее лыжники Дарья Непряева и Коростелев не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на Играх-2026 в Италии. Россиянка не попала в топ-30 спортсменов, которые будут выступать в четвертьфинале, заняв 36-ю позицию. Ее отставание от шведской лыжницы Линн Сван, которая заняла первое место, составило 15,39 секунды.

Коростелев, который начинал соревноваться под 38-м номером, завершил квалификацию с результатом 3 минуты 19,88 секунды. Это не позволило и ему попасть в топ-30.

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика