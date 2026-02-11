Норвежский лыжник Стенсхаген покинет Олимпиаду из-за простуды

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген вынужден покинуть расположение своей сборной, которая выступает на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом рассказал врач национальной команды Уве Фераген, передает Dagbladet.

По словам медика, у спортсмена были выявлены симптомы простуды. В связи с этим, как заявил Фераген, Стенсхаген отправится домой.

8 февраля в турнире по скиатлону 2х10 километров норвежец финишировал 21-м, продемонстрировав самый слабый результат среди всех участников гонки от национальной сборной. 13-го числа среди мужчин пройдет лыжная гонка на 10 километров свободным стилем.

Ранее норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн завоевал золото в индивидуальной гонке на Играх-2026. Это соревнование стало для него дебютным на Олимпиаде. 26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 20 километров за 51 минуту и 31,5 секунды, не промахнувшись ни разу на 4 огневых рубежах.

На втором месте оказался лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро, который уступил Ботну 14,8 секунды и допустил 1 промах. Третье место занял другой норвежский биатлонист Стурла Легрейд, отставший на 48,3 секунды и также допустивший 1 ошибку.

