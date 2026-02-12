Форма поиска по сайту

12 февраля, 18:19

Происшествия

Соучастник открывшего стрельбу в техникуме Анапы заключен под стражу

Фото: ТАСС/Яков Поткин

Анапский городской суд заключил под стражу молодого человека, который обвиняется в подстрекательстве к стрельбе в техникуме Анапы, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани в телеграм-канале.

В суде отметили, что в связи с возрастом обвиняемого заседание проходило в закрытом формате. Срок содержания под стражей установлен до 11 апреля 2026 года – 1 месяц и 29 суток.

Стрельба в холле техникума произошла 11 февраля. Охранник заметил происходящее, закрыл двери и не позволил злоумышленнику попасть в здание. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в него через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Мужчина нажал на тревожную кнопку и вызвал Росгвардию, а также предупредил второй пост охраны о происходящем. Спустя время охранник умер. Еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 12 февраля удалось задержать соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений.

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

судыпроисшествиярегионы

