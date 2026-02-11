Фото: телеграм-канал Baza

Три человека пострадали при стрельбе в учебном заведении Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стрельба произошла 11 февраля в холле одного из техникумов. По данным ведомства, студент этого учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Злоумышленник, открывший стрельбу в техникуме, задержан. На месте происшествия задействованы правоохранители и сотрудники экстренных служб. Уточняются все обстоятельства ЧП и мотивы нападавшего.

СМИ ранее сообщали, что задержанным оказался молодой человек 2008 года рождения. Предварительно, он учится на 1-м курсе техникума на автомеханика. Во время нападения злоумышленник мог иметь при себе разгрузку с патронами.