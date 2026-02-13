Форма поиска по сайту

Reuters: Midad Energy подписала соглашение о намерениях покупки активов "Лукойла"

Саудовская Midad Energy подтвердила намерения о покупке активов "Лукойла" – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Саудовская энергетическая компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях по приобретению международных активов "Лукойла". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что соглашение было подписано в конце января, оно охватывает все целевые активы. Midad Energy согласилась разместить свое предложение о покупке на эскроу-счете, пока компании будут добиваться необходимых разрешений, в том числе от Минфина США.

Представители саудовской компании в данный момент работают над обеспечением соблюдения нормативных требований. Журналисты отмечают, что это предложение подкреплено прочными политическими связями.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре прошлого года. Под ограничения подпали и их "дочки", расположенные в России.

Позднее стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. На этом фоне Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых ограничений против российских нефтяных компаний со стороны США.

В конце января сообщалось, что "Лукойл" заключила предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Сделка связана с продажей LUKOIL International GmbH, то есть 100% дочернего общества ПАО "Лукойл", которое владеет зарубежными активами группы.

