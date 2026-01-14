Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 23:34

Экономика

США продлили лицензию на продажу иностранных активов "Лукойла"

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Министерство финансов США продлило лицензию на операции с российской компанией "Лукойл" и ее дочерними фирмами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление американского ведомства.

Данная лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH", а также ее активов. Предыдущая лицензия действовала до 17 января.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре прошлого года. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США.

По данным СМИ, американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла".

Заявка компаний затрагивает весь портфель активов "Лукойла", при этом Quantum и Chevron хотят завладеть активами на 22 миллиарда долларов на долгий срок.

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

Читайте также


экономика

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика