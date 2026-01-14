США продлили лицензию на продажу иностранных активов "Лукойла"

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Министерство финансов США продлило лицензию на операции с российской компанией "Лукойл" и ее дочерними фирмами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление американского ведомства.

Данная лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH", а также ее активов. Предыдущая лицензия действовала до 17 января.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре прошлого года. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США.

По данным СМИ, американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла".

Заявка компаний затрагивает весь портфель активов "Лукойла", при этом Quantum и Chevron хотят завладеть активами на 22 миллиарда долларов на долгий срок.