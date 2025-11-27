Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 21:30

Политика

Великобритания до 26 февраля вывела из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа

Фото: 123RF.com/gl0ck33

Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, в которую входят международные активы "Лукойла". Это следует из генеральной лицензии, которую опубликовал британский Минфин.

Благодаря этому решению лица могут вновь проводить операции с Lukoil International и дочерними фирмами Lukoil International.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США.

Президент обратил внимание, что это произошло после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, министры провели разговор, при этом какой-то конфликтной ситуации между РФ и США по этим вопросам не возникало.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика