Великобритания до 26 февраля вывела из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа

Фото: 123RF.com/gl0ck33

Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, в которую входят международные активы "Лукойла". Это следует из генеральной лицензии, которую опубликовал британский Минфин.

Благодаря этому решению лица могут вновь проводить операции с Lukoil International и дочерними фирмами Lukoil International.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США.

Президент обратил внимание, что это произошло после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, министры провели разговор, при этом какой-то конфликтной ситуации между РФ и США по этим вопросам не возникало.

