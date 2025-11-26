Форма поиска по сайту

"Известия": компания Ramoco Fuels проявила интерес к бизнесу "Лукойла" в США

Ramoco Fuels претендует на заправочный бизнес "Лукойла" в США – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Американская компания Ramoco Fuels проявляет интерес к заправочному бизнесу "Лукойла" в США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с предложением Ramoco Fuels, отправленным в "Лукойл".

Уточняется, что дистрибьютор хочет взять в лизинг все 194 заправки "Лукойла" в США. Общая сумма сделки может составить 150 миллионов долларов, при этом покупка должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года.

Ramoco Fuels предлагает 24-месячную генеральную аренду, она автоматически преобразуется в покупку всего заправочного бизнеса "Лукойла", как только будут выполнены все нормативные, экологические и франчайзинговые обязательства.

На сегодняшний день американская компания имеет в управлении 100 розничных заправочных комплексов в Северной Каролине, Делавэре, Пенсильвании и Нью-Джерси. Значительная часть розничных активов "Лукойла" в США находится именно в Нью-Джерси.

Эксперты считают, что схема лизинга с последующим выкупом может быть рассмотрена как более-менее компромиссный вариант, позволяющий сохранить операционную деятельность зарубежных предприятий до снятия санкций.

По данным портала ИнфоТЭК, стоимость одной АЗС в Европе варьируется в среднем от 2 до 3 миллионов евро. Аналогичный диапазон цен и в США. К примеру, во Флориде или Пенсильвании заправку можно приобрести за 2,4–2,5 миллиона долларов без учета топливных контрактов.

При этом, по подсчетам специалистов, предложение Ramoco Fuels считается ниже рынка, поскольку дисконт составляет около 50–70%.

"Лукойл" попал в американский санкционный список в конце октября. После этого российская компания начала переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Организация стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий.

Ранее сообщалось, что венгерские энергокомпании могут быть заинтересованы в переговорах о покупке НПЗ "Лукойла" в Болгарии. В МИД Венгрии напомнили, что США дали исключение из санкций для продажи зарубежных активов "Лукойла", включая болгарские. Если венгерским экономическим субъектам в энергетическом секторе потребуется поддержка, власти пойдут им навстречу.

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

