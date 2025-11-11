Bloomberg: в Европе началась "драка" за активы "Лукойла"

Фото: 123RF.com/chatdesbalkans

Правительства европейских стран и государств Ближнего Востока начали "драку" за право распоряжаться зарубежными активами "Лукойла". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза.

Он указал, что "борьба" ожесточилась после отказа американского Минфина от предложения компании Gunvor, которая захотела полностью поглотить активы российской компании за рубежом.



В частности, Болгария ведет переговоры с США в попытке сохранить работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Также страна надеется на получение полного контроля над ним.

Власти Молдавии, в свою очередь, переговариваются с представителями "Лукойла", чтобы приобрести у компании склад топлива, который обеспечивает работу аэропорта Кишинева.

Минфин США включил российскую компанию в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций с ней сроком до 21 ноября. Также ограничениям подверглась "Роснефть". После этого стало известно, что "Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы.

Позднее российская фирма объявила о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна – 2". Уточнялось, что "Лукойл" не может продолжать нормально работать на одном из крупнейших в мире месторождений. К этому привели антироссийские санкции.

