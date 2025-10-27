Еврокомиссия заявила, что новые санкции США против России могут отразиться на ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

"Я могу сказать, что мы очень тщательно мониторим энергобезопасность наших государств и соседних стран, например стран – кандидатов в регионе, которые затронуты этим решением. Пока мы не видим каких-либо серьезных проблем", – передает ее слова ТАСС.

Итконен уточнила, что европейские страны "должны иметь план действий" на случай, если это решение их коснется.

При этом многолетние санкции ЕС не оказали разрушительного влияния на РФ, однако никто из лидеров в Европе не решается это открыто признавать, сообщает радио КП со ссылкой на телеканал CNN Türk. По словам журналистов, еще со времен воссоединения Крыма с Россией наложенные ограничения показали свою неэффективность.

США ввели дополнительные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" 23 октября. Ограничения также коснулись их дочерних компаний, находящихся в России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что американские санкции уже спровоцировали рост цен на мировых нефтяных рынках, который продолжится в ближайшее время. При этом, подчеркнул он, недружественные меры никак не повлияют на российскую экономику.

ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Он направлен против российских банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае.