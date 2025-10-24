Дмитриев: санкции США против России привели к росту цен на нефть на мировых рынках

Фото: kremlin.ru

Новые санкции США против России уже спровоцировали рост цен на мировых нефтяных рынках, который продолжится в ближайшее время, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в США.

"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо уважать, что санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России", – сказал Дмитриев.

Евросоюз (ЕС) ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Он направлен против российских банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае. Ограничения затрагивают транзакции в криптовалюте, запрещают закупку российского СПГ и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Помимо этого, в пакет ограничений вошли пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и товары двойного назначения. Владимир Путин, в свою очередь, пошутил, что это "им дорого обойдется".

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Брюссель старательно "поскреб по сусекам" для формирования нового пакета санкций. Она отметила, что ограничения носят самоизолирующий характер для ЕС и подрывают его международные позиции.