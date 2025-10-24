Орбан заявил, что Венгрия ищет способ обойти запрет на импорт российской нефти

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Венгрия работает над обходом решения Евросоюза по запрету на импорт нефти и газа из России. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Мы все еще боремся. Так что эта битва еще не проиграна. Необходимы серьезные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это", – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, на Венгрию оказывается давление. Однако при запрете недорогих и надежных нефти и газа из России счета за энергию для местного населения значительно вырастут.

Вместе с тем Орбан уверен в будущем саммите Москвы и Вашингтона, сообщает радио КП.

"Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет", – считает премьер-министр Венгрии.

Он также добавил, что в европейских странах осознают будущее проведение саммита по урегулированию конфликта на Украине.

Евросоюз 23 октября ввел 19-й пакет антироссийских санкций, направленный против банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае. Ограничения в том числе затрагивают транзакции в криптовалюте и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача СПГ по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года. Представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет "полным мраком".