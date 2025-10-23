Эксперт Мухин: Трамп отказался от встречи с Путиным из-за "эмоциональных качелей"

Фото: whitehouse.gov

Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным и введение санкций против России стали примером использования "эмоциональных качелей". Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Никакого неожиданного разворота Трампа на самом деле не было. Президент США использовал некие "эмоциональные качели" для того, чтобы раскачать ситуацию и добиться своего", – пояснил эксперт.

По его мнению, основная задача американского лидера в настоящий момент заключается в заморозке конфликта на линии соприкосновения. Это позволит начать разработку минеральной-сырьевой базы Украины.

"Именно эту цель он не декларирует, но имеет в виду", – подчеркнул Мухин.

Комментируя решение американских властей о санкциях, специалист указал на их предсказуемость. Эксперт также предположил, что Трамп решил подождать с введением вторичных ограничений в отношении Индии, с которой ведутся переговоры, чтобы не испортить отношения.

Вместе с тем Мухин заявил, что новые антироссийские рестрикции носят в основном символический характер, поскольку США и Великобритания одновременно выдали лицензии казахстанским, азербайджанским и немецким компаниям на транспортировку и покупку российской нефти в прежних объемах.

При этом Москва отреагировала спокойно и продолжила подготовку встречи Трампа и Путина, добавил эксперт.

"Подобного рода выверты не в первый раз происходят, они особое впечатление на российскую сторону не производят. У нашей страны есть четкая, выверенная линия, которой государство придерживается", – пояснил он.

Шансы на встречу лидеров двух стран специалист оценил как высокие. Тем не менее он уточнил, что, вероятнее всего, это произойдет не в венгерском Будапеште из-за множества логистических сложностей.

Мухин также указал на изменчивость настроения американского лидера, повлиять на которое может что угодно.

"Тот прагматизм, на который обычно рассчитывают его оппоненты (прежде всего Россия и Китай), часто затемнен некими обстоятельствами, скрытыми от наших глаз. Например, события внутри сил НАТО", – уточнил он.

Также на переговорные позиции влияет ситуация на поле боя. По мнению эксперта, именно этот фактор ставит во главу угла Россия, в то время как Запад пытается оперировать такими абстрактными понятиями, как "прекращение огня".

В частности, Москва настаивает на решении первопричин конфликта, который начался с государственного переворота на Украине и объявления антитеррористической операции против собственного народа.

"Возвращение Украины в правовое поле и станет основой для долговременного мира", – резюмировал Мухин.

Путин и Трамп договорились о проведении саммита в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако через некоторое время США ввели ограничения против 34 российских организаций для "усиления давления на российский энергетический сектор и снижения возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

После этого американский лидер отменил встречу. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что, по его мнению, Москва и Киев не готовы к урегулированию конфликта. При этом Трамп не исключил возможность очных переговоров с российским коллегой в будущем.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности американской стороны к встречам с Россией по украинскому кризису. Политик подчеркнул, что у него состоялся хороший телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он предложил продолжить совместную работу на основе этого диалога.

