Захарова: цели СВО являются отправной точкой в диалоге с США по Украине

Фото: mid.ru

Цели СВО являются отправной точкой в диалоге с США и другими странами по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, говоря о политико-дипломатическом урегулировании, Москва исходит из безальтернативности достижения заявленных в феврале 2022 года целей спецоперации.

"Включая надежное обеспечение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, выработку надежных гарантий прав и свободы русскоязычного населения, а также беспрепятственной деятельности Украинской православной церкви", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что российской стороне нужна такая конфигурация переговорных развязок, которая устранит первопричины конфликта и обеспечит надежный мир.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о проведении саммита в Венгрии. Однако спустя время американский лидер отменил встречу.

По его словам, решение было обусловлено тем, что Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта". При этом Трамп отметил, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона готова к встречам с Россией для урегулирования конфликта. Политик подчеркнул, что у него состоялся хороший телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он предложил продолжить совместную работу на основе этого диалога.