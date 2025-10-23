23 октября, 04:27Политика
Рубио заявил, что США готовы к встречам с Россией для урегулирования украинского кризиса
Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon
Администрация Белого дома готова к проведению переговоров с российскими должностными лицами, если такие встречи будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами.
Политик подчеркнул, что недавно у него состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он предложил продолжить совместную работу по урегулировании ситуации на Украине на основе этого диалога.
Ранее президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о проведении саммита в Венгрии. Затем состоялся телефонный разговор Рубио и Лаврова.
Однако позднее Трамп отменил встречу с Путиным. По его словам, его решение было обусловлено тем, что Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта". При этом он отметил, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.