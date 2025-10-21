Лавров: идея остановиться означает забыть первопричины украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Идея немедленно остановиться для прекращения украинского конфликта означает забыть о его первопричинах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом.

Он пояснил, что призывы "остановиться, чтобы история рассудила", начали звучать из Вашингтона. При этом американская администрация "четко понимала" причины СВО после прихода к власти президента Дональда Трампа, подчеркнул дипломат.

Кроме того, перемирие, как этого хотят Европа и украинский президент Владимир Зеленский, будет значить, что "огромная часть" Украины останется "под руководством нацистского режима", резюмировал Лавров.

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт приблизился к возможному завершению. Он также выразил готовность вести мирные переговоры "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения. По его мнению, следует "остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие".

