Песков высказался о возможном участии Зеленского в переговорах в Будапеште

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент детали саммита в Будапеште, о котором договорились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, не определены. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности принять участие в этом саммите.

Вместе с тем представитель Кремля уточнил, что по итогам встречи Путина и Трампа Москва хотела бы добиться продвижения в урегулировании конфликта на Украине. Также, по его словам, планируется, что на переговорах главы государств обсудят отношения РФ и США.

При этом Песков отметил, что Россия продолжает взаимодействовать со Штатами по теме урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что сейчас в этом направлении ведется серьезная работа. При этом Вашингтон не передавал Москве сведения о том, что решил не поставлять Киеву ракеты Tomahawk.

"Мы слышим и слушаем заявления на этот счет (по поводу ракет Tomahawk. – Прим. ред.). Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией", – добавил представитель Кремля.

Кроме того, он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что Трамп предложил остановить конфликт на текущих позициях, а о деталях договориться позже. Песков обратил внимание, что по этому поводу было много различных заявлений. Однако, по его словам, переговорная линия России на этот счет не изменилась.

"Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен", – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Путин и Трамп договорились провести российско-американский саммит в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

На следующий день в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Во время переговоров президент США заявил, что не поставит Украине дальнобойные ракеты. По его мнению, конфликт на Украине можно завершить без Tomahawk.

Кроме того, в рамках этих переговоров Трамп поднял тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России. По данным СМИ, Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. Трамп в ответ призвал "заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".