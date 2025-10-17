Трамп заявил, что Зеленский будет на связи во время саммита РФ и США

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Саммит России и США, который планируется провести в Венгрии, будет двусторонним. Однако украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи, заявил американский президент Дональд Трамп перед встречей с последним в Белом доме.

Политик уточнил, что мероприятие может стать двойным, то есть может состояться и контакт с самим Зеленским. По его мнению, он и Владимир Путин хотят завершения конфликта. При этом Трамп признал, что дальнобойные удары по России стали бы эскалацией.

"Этот (конфликт. – Прим. ред.) идет уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса (в урегулировании. – Прим. ред.), мы сегодня поговорим об этом", – сказал американский лидер.

Он выразил надежду, что завершить кризис получится без поставок ракет Tomahawk.

Путин и Трамп договорились провести личную встречу в венгерском Будапеште во время телефонного разговора. Ей будет предшествовать встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Венгерский МИД пообещал обеспечить безопасность саммита России и США. Глава ведомства Петер Сийярто подчеркивал, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно.