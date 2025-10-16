16 октября, 20:14Политика
Трамп и Путин договорились о встрече советников на следующей неделе
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
США и Россия проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после телефонного разговора лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина.
Планируется, что встреча пройдет между высокопоставленными представителями. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что после этого может последовать встреча самих президентов.
"Это был хороший и продуктивный телефонный звонок", – подчеркнула она.
Трамп также назвал разговор с Путиным "очень продуктивным". По его словам, во время телефонного звонка удалось достичь "огромного прогресса".
Он добавил, что место встречи советников в настоящий момент не определено. Делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, состав других лиц будет уточнен позднее.
Трамп подчеркнул, что большая часть его разговора с Путиным была посвящена перспективам торговли между странами, когда завершится конфликт на Украине.
О состоявшейся беседе американский лидер собирается рассказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который посетит США 17 октября.
Глава Белого дома предполагал, что тот попросит о поставках ракет Tomahawk. Россия, в свою очередь, призвала США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".