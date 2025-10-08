Сенатор Пушков заявил, что передача ВСУ Tomahawk приведет к неограниченной ракетной войне

Фото: depositphotos/trekandshoot

Возможное решение о передаче украинским войскам ракет Tomahawk приведет к неограниченной ракетной войне против России. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает RT.

В своем телеграм-канале политик подчеркнул, что это приведет к еще большей ожесточенности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Украине, но перед этим хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

Владимир Путин в ответ на это предупредил, что возможное решение Америки по вопросу о Tomahawk чревато разрушением отношений с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал серьезным витком эскалации поставку Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что этот шаг не изменит ситуацию на фронте.

