Песков назвал серьезным витком эскалации поставку Киеву Tomahawk

Фото: ТАСС/Zuma/Department of Defense

Поставка Киеву дальнобойных ракет Tomahawk станет серьезным шагом в эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Политик подчеркнул, что такой шаг все равно не изменит ситуацию на фронте для украинской стороны.

"Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении", – отметил представитель Кремля, повторив о возможном нарастании напряжения.

Ранее президент США Дональд Трамп практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Украине, однако перед этим он хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать. Американский лидер подчеркивал, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта.

В ответ на это Владимир Путин предупредил, что возможное решение Штатов по вопросу о Tomahawk чревато разрушением отношений с Россией. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Евросоюз в давлении на США, из-за чего, по его мнению, и начали выпускаться подобные заявления.