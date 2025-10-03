Политолог Дудчак: слухи о передаче Украине ракет Tomahawk нужны для давления на РФ

Россия предупредила США о новом этапе эскалации в случае поставок Украине ракет Tomahawk. Как заявил Владимир Путин, их применение невозможно без прямого участия американских специалистов, что приведет к серьезному обострению двусторонних отношений. Ждать ли Украине поставок такого оружия и чем ответит Россия, расскажет Москва 24.

"Не совсем современное"

Применение американских крылатых ракет Tomahawk украинской стороной невозможно без прямого участия Соединенных Штатов. Такое заявление сделал Владимир Путин 2 октября.

"Это мощное оружие. Оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу", – отметил президент РФ.





Владимир Путин президент РФ Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут, но мы будем их сбивать.

Он подчеркнул, что такая поставка будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США. При этом Путин не исключил, что заявления из Вашингтона могут быть связаны с внутренними проблемами в США.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda. Однако источники Financial Times сомневаются, что те же Tomahawk смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или спорадические удары вглубь России изменят мнение Путина", – заявил журналистам один из американских чиновников.

При этом Украина технически не способна самостоятельно использовать Tomahawk. Плюс американские запасы этих ракет и комплексы для их запуска ограничены и слишком ценны для Вашингтона. В целом вероятность поставок этого оружия источники оценили как маловероятную.

"США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk – это маловероятно", – сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В то же время телеканал NBC выяснил, что США намерены предоставить Украине дополнительные разведданные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.

"Знакомая цель"

Фото: AP Photo/Mass Communication Spc. 3rd Class Kallysta Castillo

Для запуска таких ракет требуется флот и самолеты стратегической авиации, которых у Украины нет. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день существует возможность запуска Tomahawk с атомных подводных лодок и самолетов стратегической авиации B-52 и B-2 Spirit. Но Украина не имеет ни стратегических бомбардировщиков, ни флота, способного производить запуск подобных ракет.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Американцы разработали новый комплекс Typhon на базе тягача с платформой, содержащей четыре контейнера с ракетами Tomahawk, и планируют развернуть его в Германии со следующего года. Если такой комплекс будет продан Украине, это потребует ответных мер с нашей стороны.

"Наиболее серьезной могло бы стать размещение многофункциональных атомных подводных лодок типа "Ясень" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" у берегов США, что приведет к новой фазе противостояния", – добавил Кнутов.

Как объяснил эксперт, Tomahawk является довольно старой крылатой ракетой, которая при определенных условиях достигает дальности в 2,5 тысячи километров. Однако практика показала, что с этим оружием вполне можно бороться.

"Американцы применяли Tomahawk во время президентства Трампа, когда наносили удары по Сирии с применением крылатых ракет разного типа. По Tomahawk успешно работали РЭБ (системы радиоэлектронная борьбы. – Прим. ред.) советского и российского производства, а сирийские зенитно-ракетные комплексы советского производства, по данным Минобороны, перехватили около 70% целей. Таким образом, Tomahawk для нас не является чем-то новым или уникальным – это вполне знакомая цель, и мы знаем, как по ней работать", – подчеркнул Кнутов.

Экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак убежден, что за разговорами о поставках Tomahawk стоит лишь желание оказать давление на Россию.

"Запад сталкивается со сложной ситуацией на фронтах и экономическими проблемами в Европе и США. Их цель – добиться от России уступок и соглашения на выгодных для себя условиях через тактику запугивания и блефа", – подчеркнул политолог в разговоре с Москвой 24.





Александр Дудчак экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Хотя любые новые поставки вооружений, безусловно, создают дополнительные трудности, они не способны кардинально изменить ситуацию на фронте. При этом, после недавнего выступления российского президента, в Америке взяли паузу, поскольку понимают только язык силы и жесткой позиции.

По мнению эксперта, Трампу вряд ли выгодно обнулять те соглашения, которые были достигнуты во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске в середине августа 2025 года. Особенно в преддверии встречи в формате Группы двадцати (G20) в ноябре в ЮАР, где Россия также будет представлена среди участников, добавил Дудчак.

