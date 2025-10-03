Политолог Дудчак: слухи о передаче Украине ракет Tomahawk нужны для давления на РФ

Россия предупредила США о новом этапе эскалации в случае поставок Украине ракет Tomahawk. Как заявил Владимир Путин, их применение невозможно без прямого участия американских специалистов, что приведет к серьезному обострению двусторонних отношений. Ждать ли Украине поставок такого оружия и чем ответит Россия, расскажет Москва 24.
"Не совсем современное"
Применение американских крылатых ракет Tomahawk украинской стороной невозможно без прямого участия Соединенных Штатов. Такое заявление сделал Владимир Путин 2 октября.
"Это мощное оружие. Оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу", – отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что такая поставка будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США. При этом Путин не исключил, что заявления из Вашингтона могут быть связаны с внутренними проблемами в США.
Ранее СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda. Однако источники Financial Times сомневаются, что те же Tomahawk смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
"Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или спорадические удары вглубь России изменят мнение Путина", – заявил журналистам один из американских чиновников.
При этом Украина технически не способна самостоятельно использовать Tomahawk. Плюс американские запасы этих ракет и комплексы для их запуска ограничены и слишком ценны для Вашингтона. В целом вероятность поставок этого оружия источники оценили как маловероятную.
"США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk – это маловероятно", – сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
В то же время телеканал NBC выяснил, что США намерены предоставить Украине дополнительные разведданные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.
"Знакомая цель"
Для запуска таких ракет требуется флот и самолеты стратегической авиации, которых у Украины нет. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, на сегодняшний день существует возможность запуска Tomahawk с атомных подводных лодок и самолетов стратегической авиации B-52 и B-2 Spirit. Но Украина не имеет ни стратегических бомбардировщиков, ни флота, способного производить запуск подобных ракет.
"Наиболее серьезной могло бы стать размещение многофункциональных атомных подводных лодок типа "Ясень" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" у берегов США, что приведет к новой фазе противостояния", – добавил Кнутов.
Как объяснил эксперт, Tomahawk является довольно старой крылатой ракетой, которая при определенных условиях достигает дальности в 2,5 тысячи километров. Однако практика показала, что с этим оружием вполне можно бороться.
"Американцы применяли Tomahawk во время президентства Трампа, когда наносили удары по Сирии с применением крылатых ракет разного типа. По Tomahawk успешно работали РЭБ (системы радиоэлектронная борьбы. – Прим. ред.) советского и российского производства, а сирийские зенитно-ракетные комплексы советского производства, по данным Минобороны, перехватили около 70% целей. Таким образом, Tomahawk для нас не является чем-то новым или уникальным – это вполне знакомая цель, и мы знаем, как по ней работать", – подчеркнул Кнутов.
Экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак убежден, что за разговорами о поставках Tomahawk стоит лишь желание оказать давление на Россию.
"Запад сталкивается со сложной ситуацией на фронтах и экономическими проблемами в Европе и США. Их цель – добиться от России уступок и соглашения на выгодных для себя условиях через тактику запугивания и блефа", – подчеркнул политолог в разговоре с Москвой 24.
По мнению эксперта, Трампу вряд ли выгодно обнулять те соглашения, которые были достигнуты во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске в середине августа 2025 года. Особенно в преддверии встречи в формате Группы двадцати (G20) в ноябре в ЮАР, где Россия также будет представлена среди участников, добавил Дудчак.