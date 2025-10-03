Reuters: поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk маловероятны

Фото: ТАСС/Zuma

Несмотря на заявления администрации Белого дома о том, что Соединенные Штаты обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, их передача украинской стороне маловероятна, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Эксперты сомневаются в том, что планы США по поставкам Киеву подобных ракет реализуемы. Это связано с тем, что имеющиеся у Штатов запасы данного типа вооружения предназначены только для американских ВМС. Военнослужащие часто используют его для атаки наземных целей.

Отмечается, что с наибольшей вероятностью США будут рассматривать возможность разрешить Евросоюзу закупить другое дальнобойное оружие, которое потом будет передано Киеву.

Ранее стало известно, что Штаты рассматривают возможность поставок Украине не только дальнобойных ракет Tomahawk, но и оружия Barracuda. При этом окончательного решения о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Белый дом еще не принял.

Владимир Путин не исключил, что заявления в США про готовность поставлять Tomahawk Украине связаны с внутренними проблемами страны и с необходимостью властей отвлечь от них внимание общественности. Глава государства подчеркнул, что эти ракеты могут нанести ущерб России, но их будут сбивать.

