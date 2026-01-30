Автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль Lada столкнулся в поездом в городском округе Пушкинский. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на трассе Красноармейск – Барково – Михайловское. Предварительно, водитель пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавших нет. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение, предусмотренное законодательством.

Ранее 4 человека погибли после столкновения машины и грузового поезда в Псковской области. Утверждалось, что автомобилист выехал на ж/д пути, проигнорировав запрещающие сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.