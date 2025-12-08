Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:58

Происшествия

Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае. В результате погибли два человека, сообщает News.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Как отметило ведомство, ДТП произошло 8 декабря у станции Луговское.

"Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались", – уточняется в сообщении.

На месте произошедшего работают правоохранительные органы. Они установят все обстоятельства трагедии.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с тепловозом железнодорожного состава в районе Ореховой Сопки в Хабаровске. Предварительно, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

