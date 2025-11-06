Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с поездом в Хабаровске

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

Пассажирский автобус столкнулся с тепловозом железнодорожного состава в районе Ореховой Сопки в Хабаровске. Предварительно, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Помимо водителя, в автобусе было три пассажира.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать. Локомотивная бригада за медпомощью не обращалась.

Пожарные и спасатели завершили работы по деблокированию пострадавших. Врачи скорой помощи осмотрели всех раненых, после чего их было решено госпитализировать.

Пресс-служба Дальневосточной железной дороги отметила, что в результате столкновения схода подвижного состава не произошло. Авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

Сотрудники прокуратуры и СК начали доследственную проверку по уголовной статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Ранее пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске. Инцидент произошел на маневренном пути станции Комсомольск-Мурманский. В результате случившегося никто не пострадал, также удалось избежать разлива нефтепродуктов и задержек поездов.

Еще один инцидент произошел в Татарстане, где пассажирский поезд столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Свияжск. Автомобиль и локомотив получили технические повреждения, жертв в результате столкновения не было.