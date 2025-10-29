29 октября, 23:59Происшествия
Два поезда задерживались из-за падения большегруза с моста в Симферополе
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Два поезда компании "Гранд сервис экспресс", отбывавшие из Крыма в Москву, задерживались на час из-за падения большегруза на железнодорожные пути в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В настоящее время поезда уже отправлены в путь. Новых задержек не ожидается.
Также в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с запаздыванием поездов.
Большегруз упал с моста в Симферополе возле железнодорожного вокзала и пробил полотно. В результате ДТП железнодорожные пути были обесточены, на них проводились аварийно-спасательные работы. По предварительной информации, пострадал водитель фуры.