Два поезда задерживались из-за падения большегруза с моста в Симферополе

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Два поезда компании "Гранд сервис экспресс", отбывавшие из Крыма в Москву, задерживались на час из-за падения большегруза на железнодорожные пути в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В настоящее время поезда уже отправлены в путь. Новых задержек не ожидается.

Также в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с запаздыванием поездов.

Большегруз упал с моста в Симферополе возле железнодорожного вокзала и пробил полотно. В результате ДТП железнодорожные пути были обесточены, на них проводились аварийно-спасательные работы. По предварительной информации, пострадал водитель фуры.