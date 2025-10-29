Семеро детей госпитализированы после ДТП с автобусом на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Семеро детей госпитализированы после столкновения автобуса с автомобилем в Минераловодском округе Ставрополья. Еще двое были направлены на амбулаторное лечение, сообщила глава города Лермонтов Елена Кобзева в своем телеграм-канале.

"Шесть человек направлены в отделение нейрохирургии ГБУЗ СК Пятигорская ГБ № 1 для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения. Один ребенок доставлен в Ставрополь для оказания специализированной помощи по профилю челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия", – уточнила она.

По словам Кобзевой, для помощи пострадавшим и их семьям задействованы психологи МЧС РФ. Они провели профилактические беседы с детьми и их родителями.

Как отметил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале, у всех пострадавших детей фиксируют легкие травмы. Он также рассказал, что получил министру здравоохранения края Юрию Литвинову проконтролировать, чтобы детям была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Об аварии на 334-м километре федеральной автодороги "Кавказ" стало известно вечером 29 октября. В автобусе находились 18 детей.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате мужчина погиб.

