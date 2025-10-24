Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти умер в больнице

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Один из пострадавших в ДТП с автобусом и машиной "Газель" в Ленинградской области скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Кроме того, пострадали 5 пассажиров автобуса. Состояние госпитализированного водителя автобуса оценивается как крайне-тяжелое, а водителя автомобиля – средней степени тяжести.

ДТП произошло днем 24 октября на трассе Санкт-Петербург – Ручьи возле деревни Большая Ижора в Ломоносовском районе. По предварительным данным, 63-летний водитель рейсового автобуса врезался в проезжавшую во встречном направлении машину "Газель".

За рулем последнего транспортного средства находился 63-летний автомобилист. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

