Посол КНР назвал ситуацию с Тайванем красной линией в отношениях с США

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, которую нельзя пересекать. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что решимость Пекина защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны непоколебима.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять строгие обязательства, взятые на себя руководством США, и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня", – приводит ТАСС слова Ханьхуэя.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оружия, техники и военных услуг на общую сумму около 11,1 миллиарда долларов. В частности, США планируют поставить Тайваню РСЗО HIMARS на 4,05 миллиарда долларов, самоходные артиллерийские установки M107A7 на 4,03 миллиарда и другой техники.

По информации СМИ, шеф Пентагона Пит Хегсет в секретном руководстве по вопросам национальной обороны обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для американских вооруженных сил.