Народно-освободительная армия Китая готова вместе с военнослужащими других государств выступать за защиту долгосрочного мира на планете. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на церемонии открытия 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности в Пекине.

"Армия Китая искренне готова осуществлять взаимодействие со всеми сторонами в области глобальной безопасности, придерживаться позитивной стратегии по обеспечению долгосрочного спокойствия", – цитирует Цзюня ТАСС.

Глава китайского Минобороны также призвал другие государства совместно противостоять гегемонии и запугиванию. Цзюнь подчеркнул, что Пекин готов твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и международный порядок вместе со всеми миролюбивыми странами.

Помимо этого, министр обороны заявил, что армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова.

Ранее китайский государственный аналитический центр "Синьхуа" обнародовал доклад "Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США" о "ментальной колонизации" мира со стороны Соединенных Штатов. Авторы исследования определили ментальную колонизацию американцев как основанный на неравенстве и проводимый для его закрепления контроль над мышлением.

В начале сентября Китай впервые продемонстрировал на параде в Пекине свою стратегическую ядерную триаду. В частности, армия КНР представила авиационную ракету большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальную ракету подводного базирования "Цзюйлан-3", а также межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".