Пекин ввел санкции в отношении японского сенатора Хэй Сэки за антикитайские высказывания

Фото: depositphotos/jackmalipan

Власти КНР ввели санкции в отношении сенатора из Японии Хэй Сэки. Причиной для этого послужили его действия, нарушающие суверенитет страны, сообщила пресс-служба МИД Китая.

Уточняется, что Хэй Сэки "настойчиво" распространяет ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао и об исторических событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. В МИД подчеркнули, что действия сенатора – это серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, которые существенно подрывают суверенитет и территориальную целостность КНР.

До этого власти Китая ввели санкции против Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана из-за нарушения принципа одного Китая. Утверждалось, что данные американские организации предоставили главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности" на территории Штатов.

В МИД КНР подчеркнули, что такие действия серьезно нарушают принцип одного Китая, а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике.