Семь стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза

Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Евросоюза, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

К рестрикциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.

В заявлении Каллас отмечается, что речь идет о личных санкционных ограничениях, которые Евросоюз ввел против российских и молдавских физлиц и организаций, а также австралийского блогера Симеона Бойкова и журналистки из Швейцарии Натали Ямб.

Ранее Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список ограничений в том числе попали Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеры победы".