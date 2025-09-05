05 сентября, 07:17Политика
Семь стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза
Фото: depositphotos/ginasanders
Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Евросоюза, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
К рестрикциям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.
В заявлении Каллас отмечается, что речь идет о личных санкционных ограничениях, которые Евросоюз ввел против российских и молдавских физлиц и организаций, а также австралийского блогера Симеона Бойкова и журналистки из Швейцарии Натали Ямб.
Ранее Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список ограничений в том числе попали Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеры победы".