Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Главу евродипломатии Каю Каллас от итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посетило осознание неизбежности крушения коллективного Запада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Комментируя слова Каллас о встрече лидеров КНР, России, Ирана и КНДР, как о "прямом вызове" "миропорядку, основанному на правилах", Слуцкий подчеркнул, что глава евродипломатии осознала скорое, неизбежное крушение тех самых "правил", выдуманных западными странами для оправдания попыток установления своего монополизма и гегемонии.



Кроме того, депутат отметил, что бюрократия Евросоюза "впала в панику от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей".

Ранее Каллас назвала саммит ШОС и двусторонние и многосторонние переговоры в Пекине как усилия авторитарных лидеров по формированию нового мирового порядка. Политик призвала Евросоюз противостоять этой новой реальности.