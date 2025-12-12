Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб при пожаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание было выявлено в квартире дома в Солдатском переулке. В результате погиб не только мужчина 1953 года рождения, но и пострадала женщина 1928 года рождения.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны после пожарно-технической экспертизы.

В настоящее время на месте происшествия работает заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Владимир Пилипенко. Ведомство также проконтролирует ход и результаты проверки, которая проводится по факту случившегося.

Ранее один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники.

