Один человек погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в 04:00 в понедельник, 13 октября. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. В результате происшествия погиб 1 человек.

Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается дознавателями.

Ранее 36-летняя женщина и ее 3-летний сын погибли во время пожара в частном доме в селе Арейское Красноярского края. Также спасателям удалось вытащить из огня 2-летнюю девочку. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.