ДТП произошло на Новорижском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Новорижском шоссе, в районе Рублево, произошло ДТП. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

На месте ЧП работают оперативные службы города. В настоящий момент обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее ДТП произошло в районе съезда № 102 на внешней стороне 101-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). При этом движение также оказалось затруднено на 1,3 километра.

До этого в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.