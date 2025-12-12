12 декабря, 08:10Происшествия
ДТП произошло на Новорижском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Новорижском шоссе, в районе Рублево, произошло ДТП. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.
На месте ЧП работают оперативные службы города. В настоящий момент обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
Ранее ДТП произошло в районе съезда № 102 на внешней стороне 101-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). При этом движение также оказалось затруднено на 1,3 километра.
До этого в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
