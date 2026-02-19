Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах отменено 29 рейсов на фоне снегопада, в том числе 7 самолетов иностранных авиакомпаний, сообщили в Росавиации.

При этом в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 78 рейсов. Из них 36 на вылет, 42 – на прилет.

В общей сложности с начала суток 19 февраля авиагавани отработали 607 рейсов, из которых 320 покинули Москву, а 287 прилетели в город. На запасные аэродромы ушли 8 самолетов.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Прогнозировалось, что после 16:00–17:00 интенсивность осадков начнет снижаться, но полностью они прекратятся только к утру 20-го числа. На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

Столичные аэропорты перешли на усиленный режим работы, а также задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и граждан.

Кроме того, горожан предупреждали о возможных задержках общественного транспорта. В частности, некоторые маршруты могут быть временно изменены.

