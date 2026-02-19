Форма поиска по сайту

19 февраля, 16:42

Город

Максимальное количество специалистов и техники устраняют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В устранении последствий аномального снегопада, накрывшего Москву, задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалистов крупных инженерных компаний и спецтехники, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе сохраняются очень сложные погодные условия. В настоящее время в Москве идет сильный снег, сопровождающийся ветром, порывы которого достигают 15–17 метров в секунду.

"На улицы выведен парк коммунальной и инженерной спецтехники. Работа ведется непрерывно, для работников организованы пункты обогрева и питания", – добавил вице-мэр.

Городские службы работают в усиленном режиме – идет механизированное прометание дорог и тротуаров, а также противогололедная обработка. Вместе с тем беспрерывно ведется наблюдение за состоянием улично-дорожной сети.

Особое внимание – магистралям, по которым движутся машины скорой помощи, экстренные службы и общественный транспорт. Также очищаются тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам.

Кроме того, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и автокраны для помощи водителям грузовиков. Руководители предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов переведены на круглосуточное дежурство.

Как только снегопад ослабнет, начнется очистка кровель, фасадов и водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями, отметили в комплексе. Горожан просят не препятствовать работе спецтехники и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Его пик продлится до 17:00. Затем интенсивность осадков начнет снижаться. Однако полностью они прекратятся только к утру 20-го числа. В столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности на фоне метелей, гололедицы и усиления ветра.

Вместе с тем горожан предупредили о возможных задержках общественного транспорта. В частности, некоторые маршруты могут быть временно изменены.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, в свою очередь, перешли на усиленный режим работы, а также задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и граждан.

Все городские службы Москвы задействованы для устранения последствий снегопада

