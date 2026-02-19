Форма поиска по сайту

19 февраля, 17:35

Транспорт

Заторы в Москве достигли 9 баллов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".

В настоящее время заторы наблюдаются на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Согласно прогнозам онлайн-платформы, загруженность дорог начнет снижаться ближе к 21:00.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в телеграм-канале Дептранса добавляет, что средняя скорость движения сейчас составляет около 24 километров в час.

Наиболее активное движение фиксируется в центральной части города, в частности, на внутренней стороне ТТК у Бережковского моста и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

"Сегодня (19 февраля. – Прим. ред.) самый быстрый и надежный способ передвижения – метро. На авто – после 20:30", – заключили в ведомстве.

На дорожную обстановку повлиял обрушившийся на мегаполис снежный циклон "Валли". Ожидается, что высота снежного покрова к 20 февраля приблизится к экстремальным значениям.

Для ликвидации последствий непогоды задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалистов крупных инженерных компаний и спецтехники. Они в непрерывном режиме отчищают дороги и тротуары. Особое внимание уделяется магистралям, по которым движутся машины скорой помощи, экстренные службы и общественный транспорт.

Заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов

