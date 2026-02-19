19 февраля, 17:35Транспорт
Заторы в Москве достигли 9 баллов
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".
В настоящее время заторы наблюдаются на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.
Согласно прогнозам онлайн-платформы, загруженность дорог начнет снижаться ближе к 21:00.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в телеграм-канале Дептранса добавляет, что средняя скорость движения сейчас составляет около 24 километров в час.
Наиболее активное движение фиксируется в центральной части города, в частности, на внутренней стороне ТТК у Бережковского моста и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.
"Сегодня (19 февраля. – Прим. ред.) самый быстрый и надежный способ передвижения – метро. На авто – после 20:30", – заключили в ведомстве.
На дорожную обстановку повлиял обрушившийся на мегаполис снежный циклон "Валли". Ожидается, что высота снежного покрова к 20 февраля приблизится к экстремальным значениям.
Для ликвидации последствий непогоды задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалистов крупных инженерных компаний и спецтехники. Они в непрерывном режиме отчищают дороги и тротуары. Особое внимание уделяется магистралям, по которым движутся машины скорой помощи, экстренные службы и общественный транспорт.
